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Bir haftada 2 buçuk milyon araca denetim! Çarpıcı verileri Bakan Yerlikaya paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bir haftada 2 buçuk milyon araca denetim! Çarpıcı verileri Bakan Yerlikaya paylaştı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 15-22 Ağustos'ta 2 milyon 488 bin 264 aracın denetlendiğini, 450 bin 334 sürücüye ise işlem yapıldığını duyurdu.

Emniyet ve jandarma trafik ekipleri denetimlere hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15-22 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlere dair detayları paylaştı.

450 BİN 334 SÜRÜCÜYE CEZA

Bir haftada 2 milyon 488 bin 264 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 259, hız ihlalinde bulunan 129 bin 459, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 796, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 884, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 249 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 354 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 450 bin 334 sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.

'AŞIRI HIZ' KONUSUNDA UYARDI

Yerlikaya, yılın ilk 7 aylık döneminde ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 35'inin yasal veya uygun olmayan hızlarda araç kullanımı nedeniyle meydana geldiği bilgisini verdi ve paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ülke genelinde hem şehir içlerinde hem de otoyollar dahil tüm şehirler arası karayollarında ortalama hız tespit sistemlerine ek olarak mevcut mobil radar araçlarımızı yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen yeni nesil 'Mobil Hız Tespit Sistemleri' ile takviye yaparak güçlendirdik. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal da etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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