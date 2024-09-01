Bir haftada 2 milyondan fazla araç denetlendi, ceza üstüne ceza yağdı!

Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerince 22-29 Ağustos günleri arasında 2 milyon 365 bin 59 araç denetlendi. Kural ihlali yapan sürücülere ceza yağdı...

Bir haftada 2 buçuk milyon araca denetim! Çarpıcı verileri Bakan Yerlikaya paylaştı

Bir haftada 2 buçuk milyon araca denetim! Çarpıcı verileri Bakan Yerlikaya paylaştı

Hiç gitmediği yerden trafik cezası yedi... Maaşını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Hiç gitmediği yerden trafik cezası yedi... Maaşını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Trafik kontrolleri ülke genelinde hız kesmeden devam etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son bir haftada yapılan denetimlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

2 MİLYONDAN FAZLA ARAÇ DENETLENDİ

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 22-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında: 2 milyon 365 bin 59 araç denetlendi.

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TOPLAM 445 BİN 375 ARACA/SÜRÜCÜYE İŞLEM YAPILDI

"Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 229 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlalinde bulunan 123 bin 603, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 594, emniyet kemeri kullanmayan 16 bin 396, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 117 ve Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 944 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 445 bin 375 araca/sürücüye işlem yapıldı.

BAKANDAN HAYATİ UYARI!

Alkollü araç kullanımıyla mücadele 7/24 esasına göre trafik görevlilerimizce yapılmaktadır. Alkollü sürücü tespitine yönelik teknik cihazlar denetlemelerde etkin olarak kullanılmaktadır.

Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal da etmeyelim.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."