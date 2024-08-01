Birlikte yaşadığı kadını taşla, cinayete şahit olan çocuğunu iple boğup öldürdü

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 1 Ağustos 2024 23:45 - Güncelleme: 2 Ağustos 2024 00:25 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Antalya'da birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren şahıs gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde Aynur Çilli'yi tartışma sırasında taşla kafasına vurarak, annesinin öldürülmesine şahit olan çocuğu da eve götürüp boğarak öldürdüğünü itiraf etti.