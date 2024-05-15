Bitcoin'de hareketlilik sürüyor: 66 bin doları aştı!
Gündem Haberleri / Ajanslar
ABD enflasyon rakamları piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Açıklanan veriler sonrası hazine tahvilleri ile dolar endeksi güç kaybederken; altın, hisse senetleri ve kripto paralar yükselişe geçti. Bitcoin, yüzde 7 fırlayıp 66 bin doları gördü.
ABD enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında yükseldi. Yıllık enflasyon beklentilere paralel yüzde 3,4 artış gösterdi. Ortalama kazançlar ise yüzde 0,4 düşüş kaydetti.
Enflasyon verilerinin ardından altın fiyatları yükseldi, New York borsası yükselişle açıldı. Yükselen bir diğer yatırım aracı ise Bitcoin oldu.,
66 BİN DOLARI AŞTI
Bitcoin, saat akşam saatlerinde 64 bin 200 dolar seviyesinde alıcı bulmuş 64 bin 500 doları test etmişti. Yükseliş sürmeye devam ederken kripto para birimi yüzde 7 daha fırladı. Saat 22.42 itibarıyla Bitcoin 66 bin 313 doları gördü.
Kaynak: Ajanslar