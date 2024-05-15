Bitcoin'de hareketlilik sürüyor: 66 bin doları aştı!

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Ajanslar 15 Mayıs 2024 22:37 - Güncelleme: 15 Mayıs 2024 22:45 - Güncelleme:

Abd Enflasyon, Altın Fiyatları, Haber

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ABD enflasyon rakamları piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Açıklanan veriler sonrası hazine tahvilleri ile dolar endeksi güç kaybederken; altın, hisse senetleri ve kripto paralar yükselişe geçti. Bitcoin, yüzde 7 fırlayıp 66 bin doları gördü.