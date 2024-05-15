Bitcoin ve altında dikkat çeken yükseliş

Piyasalarda son dakika! ABD’de çekirdek enflasyonda artış hızı %3,8’den %3,6’ya geriledi. “Güvercin FED” beklentileri yükseldi ve riskli varlıklarda hızlı ivmelenme yaşandı. Bitcoin %5’in üzerinde primle 65 bin doları gördü. Ons altın 2385 doları test etti. Kapalıçarşı’da gram fiyatı yeniden 2500 TL’yi aştı. Analistler; BTC’de 65 bin 500 dolar ve ons altında 2395 dolar dirençlerinin aşılması halinde, yeni bir ralli ihtimalinin artabileceğini ifade ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Küresel piyasalarda merakla beklenen ABD TÜFE rakamları bugün açıklandı. Nisan ayında ülkede çekirdek enflasyon beklentilere paralel bir şekilde yıllık bazda, yüzde 3,8’den yüzde 3,6’ya geriledi. 6 ay sonra ilk defa çekirdek enflasyondaki artışın gerileme göstermesi, aynı zamanda “güvercin FED” beklentilerini de destekledi. Risk iştahı artışa geçti ve riskli varlılarda yükseliş ivmelendi.

BİTCOİN 65 BİN DOLARI GÖRDÜ

Kripto paralarda da hızlı yükseliş yaşanırken; Bitcoin, %5’i aşan primle 65 bin doları gördü. Bu seviyeler aynı zamanda son 3 haftanın en yüksek noktalarına işaret etti. BTC’de; 100 günlük ortalamanın bulunduğu 63 bin 500 dolar ara direnci hızlı geçildi. Analistler; bir sonraki durak olan 65 bin 500 dolar direncinin de kalıcı olarak geçilmesi halinde, yeni bir yükseliş trendinin başlayabileceğini öngörüyor.

ALTIN FİYATLARI DA YÜKSELDİ

FED’in sıkı para politikası ile güçlü dolardan olumsuz etkilenen altın fiyatlarında da verinin ardından yükseliş yaşanıyor. Ons altın 2385 dolara yükselerek son 3 haftanın zirvesini gördü. Ons altında 2395 doların aşılması halinde alımların hızlanabileceği belirtiliyor.

Serbest piyasada işlem gören gram altın da %1’in üzerinde primle 2470 TL’yi test etti. Kapalıçarşı’da gram satış fiyatı ise haftalar sonra 2500 TL’nin üzerine çıktı.

BORSA VE DOLAR GERİLEDİ

İç piyasada dolara bakıldığında; yüzde 0,2 değer kaybı ile birlikte 32,21 TL seviyesine doğru geri çekilme yaşandı. Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi gün içinde en yüksek 10.240 seviyesini test etse de gelen kâr satışlarının etkisiyle birlikte yüzde 0,15 değer kaybetti ve 10.158’den kapandı. Analistler; borsada 10.000-10.400 bandında konsolidasyonun devam ettiğini belirterek; kısa vadede yönsüz bir piyasa beklentisini dile getiriyor.