Dolarda büyük sıkışma! Fiyatlar iki haftadır…

Dolarda son dakika! Serbest piyasada dolar 32,28 TL’den güne başlıyor. Fiyatlarda iki haftadır yukarıda 32,50 ve aşağıda 32,15 TL bandında sıkışma dikkat çekiyor. Sıkı para politikası ile birlikte döviz hesaplarında çözülme devam ederken; TCMB’nin alımlarıyla birlikte kurlarda daha fazla düşüşün önüne geçildiği ve kısa vadede dövizde yukarı yönlü hareket ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Rasyonel politikaların etkisiyle birlikte Türkiye ekonomisine son dönemde duyulan güven artarken; ülke risk priminde (CDS) de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Mayıs ayının başında Türkiye’nin CDS risk primi 300 seviyesinin altına gerileyerek, benzer görünümdeki ülkelere oldukça yaklaştı. Dünkü işlemlerde de risk primi 268 seviyesine kadar geriledi. Böylece Ocak 2020’den bu yana en düşük seviyelere geri çekilme yaşandı.

15 MAYIS DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Ülke risk priminde yaşanan bu gerileme, yabancı sermaye girişinde de önemli yükselişleri beraberinde getirince; döviz kurlarında stabil görünüm devam ediyor. 15 Mayıs dolar fiyatı serbest piyasada 32,28 TL ile düne göre çok sınırlı bir değer artışına işaret ediyor. Döviz bürolarında ise dolar 32,00-32,21 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Euro ise Kapalıçarşı’da 34,85 TL satış tarafında fiyatlanıyor.

“TL, ŞU ANDA ÇOK DAHA CAZİP”

Türk lirası faiz oranlarının aylık bazda, özellikle para piyasası fonlarında yüzde 5 civarında bulunduğunu belirten analistler; “Bu prim hem haftalardır yerinde sayan dolar hem de son açıklanan aylık TÜFE rakamlarının üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla şu anda TL’de kalmak daha avantajlı gözüküyor” görüşünü dile getiriyor.

DOLAR HESAPLARINDA HIZLI ÇÖZÜLME

Son açıklanan 3 Mayıs haftasına ait verilere göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarında haftalık bazda 3,42 milyar dolar daha gerilemişti. Böylece toplam DTH’lar 175,81 milyar dolara kadar düşmüştü. Söz konusu rakam 22 Mart haftasında 185,83 milyar dolara kadar yükselmişti.

KREDİLER VE NAKİT TALEBİNDE SON DURUM

Faizlerle birlikte kredi kartı nakit çekim oranları da mart ayında yüzde 5 seviyesine yükselmişti. Bu dönemde, önceki aya göre kredi kartı nakit çekim hacminde yüzde 25’in üzerinde bir gerileme gerçekleşti. Ancak hane halkı enflasyon beklentilerinin, resmi otoritelerin tahminlerine göre hâlâ yüksek seviyelerde seyretmesi, bir süredir dikkatle takip edilen genel kredi hacminde henüz arzu edilen yavaşlamayı desteklemedi.

SEÇİM SONRASI NORMALLEŞME Mİ?

Hafta başında açıklanan mart cari denge rakamları aylık bazda beklentileri aşarak 4,5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Yılın ilk çeyreğinde de otomobil, dayanıklı, yarı dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları ithalatı 9,47 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 29 arttı. Bu yükselişin yerel seçim öncesi, öne çekilen alımlardan kaynaklandığı belirtilse de; kurlardaki stabil seyrin ithalatı cazip kılacak boyutlara ulaşabileceği uyarıları da artmaya başladı.