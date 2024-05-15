ABD'de kritik veri açıklandı, altın 20 liradan fazla düştü

ABD'de nisan ayı enflasyon rakamları yüzde 0,3 ile piyasa beklentilerinin altında artış gösterdi. Bu gelişme sonrası altın fiyatlarında sert bir düşüş gerçekleşti. Altının gram fiyatı 20 liradan fazla geriledi.

ABD Çalışma Bakanlığı, Nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları nisanda bir önceki aya göre, piyasa beklentilerinin altında yüzde 0,3 oranında arttı. Piyasa beklentisi TÜFE'nin bu dönemde yüzde 0,4 artması yönündeydi. Böylece ABD'de enflasyon nisanda yıllık bazda piyasa beklentisi doğrultusunda yüzde 3,4'e çıktı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON 6 AY SONRA İLK KEZ YAVAŞLADI

Ülkede enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyon ise ylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,6 artış gösterdi. Böylelikle çekirdek enflasyon 6 ayın ardından ilk kez yavaşlama gösterdi.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

ABD enflasyon verisinin açıklanmasının ardından altın fiyatlarında gerileme oldu. 2.464 lira seviyelerinde olan altının gram fiyatı, kararla birlikte 2.439 liraya kadar geriledi. 25 liralık bir düşüş gerçekleşen altının gram fiyatı daha sonra 2.443 lira seviyesinde dengelendi.