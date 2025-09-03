"Biz Suriye'yi yalnız bırakmayacağız" diyen Erdoğan açık açık uyardı: Baltalayanlar faturasını öder

FATİH ATİK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’de katıldığı Şanghay İş Birliği Teşkilatı Zirvesi sonrası uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan “Çin, Türkiye’nin bölgesel önem ve etkisinin farkında Türkiye’yi önemli bir aktör olarak görüyor. Çin’le ilişkilerimizi geliştirmenin gayreti içerisindeyiz” dedi. “Suriye’nin yeniden ayağa kalkmasını inşallah kimse engelleyemeyecek” diyen Erdoğan ayrıca, Terörsüz Türkiye, İsrail’in Gazze’ye saldırısı ve ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. İşte konuşmasından öne çıkanlar:

İKİ TARAFLA GÖRÜŞÜYORUZ

Çin, Türkiye’nin bölgesel önem ve etkisinin farkında. Bu nedenle Türkiye’yi önemli bir aktör olarak görüyor. Çin ile ilişkilerimizi geliştirmenin gayreti içerisindeyiz.

(Rusya-Ukrayna) Müzakerelerin seviyesinin aşamalı olarak yükseltilmesi, bizim arzu ettiğimiz bir yoldur. Barış umudunu çözüm odaklı ve somut sonuçlara dönüştürmek lazım. Bunun için de liderler seviyesinde bu işi ele almak durumundayız. Türkiye, savaşın en başından beri her iki tarafla görüşebilen, her iki tarafın da güvenini kazanmış olma özellikleriyle örnek olmuştur. Hep birlikte çatışmayı değil müzakereyi, savaşı değil barışı öncelersek, aralanan fırsat penceresini ardına kadar açarız.

40 YILLIK SORUN BİTİYOR

(Terörsüz Türkiye süreci) Türkiye, 40 yıllık bir sorunu ortadan kaldıracak ve geleceğe bir ve bütün şekilde yürüyecektir. Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren böylesi bir meselede dedikodulara, tevatürlere değil, devlet ciddiyeti içinde yapılan ve yapılacak açıklamalara odaklanmak en doğrusudur. Biz yol haritamızı da menzilimizi de net bir biçimde belirledik. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar artık kalkınmaya, üretime, yatırıma, istihdama harcanacak.

KAZANAN SURİYE OLACAK

(Suriye’deki gelişmeler) Biz Suriye’yi yalnız bırakmayacağız. Devamlı onların yanında duracağız. Suriye’nin yeniden ayağa kalkmasını inşallah kimse engelleyemeyecek. Kaosa yatırım yapan savaş baronları bu sefer kaybedecek. Arap, Kürt, Türkmen, Nusayri, Sünni, Hıristiyan fark etmeksizin tüm kesimleriyle Suriye halkı kazanacak. Şunu da çok net ifade etmek isterim; her kim bu süreci baltalamaya çalışırsa bunun faturasını öder. Kürtler nerede yaşarsa yaşasın bizim kardeşimizdir.

ZENGEZUR ÇOK ÖNEMLİ

(Alaska’daki Trump-Putin zirvesi) Bu görüşmeler makuldür, makbuldür, kıymetli bir stratejidir. Ukrayna-Rusya Savaşını ancak barış odaklı diyalog sona erdirir. Biz de bu konuda, başta Sayın Trump olmak üzere Ukrayna-Rusya savaşının taraflarıyla görüşmeler gerçekleştirdik.

(Zengezur Koridoru) Barışın sağlanmasıyla bölgemizdeki, burası çok önemli, kara ve demir yolları hareketlenecek, sınır kapıları açılacak, ticaret başta olmak üzere birçok alan olumlu etkilenecek.

MEKTUP YENİ BİR BOYUT EKLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’a gönderdiği mektup için şunları söyledi: Mektup, Türkiye’nin Gazze diplomasisine yeni bir boyut ekledi ve resmî kanallardan yürütülen girişimlerin yanı sıra insani ve vicdani bir dilin de uluslararası ilişkilerde etkili olabileceğini aynı zamanda gösterdi.

ERDOĞAN: FİNANSAL ANLAMDA ENDİŞELER GERİDE KALDI

Konuşmasında CHP’ye yüklenen Erdoğan şunları söyledi: ‘Millete hizmet edeceğiz’ diyerek kazandıkları yerel yönetimlerin içler acısı hâli, bunların yönetim anlayışının fragmanıdır. Bunlar hizmet etmeyi bilmez, bunlar sadece kavga etmeyi bilir. Kişi başı millî gelirde muhtemelen bu sene Dünya Bankası tanımına göre üst gelirli ülkeler grubuna girmemiz oldukça muhtemel. Ülkemiz, kişi başı millî gelirle sınıf atlamış olacak. Hayat pahalılığıyla olan samimi mücadelemiz gerçekten sonuç veriyor ve bu güçlü şekilde sürecek. Yani bir taraftan büyüyoruz, bir taraftan işsizlik ve enflasyon düşüyor. Finansal anlamda kaygılar, endişeler geride kaldı.

TARİH SUSSA HAKİKAT SUSMAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı Avrupa ülkelerinin de aralarında bulunduğu birçok ülke, BM Genel Kurulunda Filistin’i devlet olarak tanımaya hazırlanıyor. Bu yıl BM Genel Kuruluna muhtemelen Filistin meselesi damga vuracak. Bu damgayı vuranlardan birisi de herhâlde bu fakir olur. Tarih sussa hakikat susmayacak.