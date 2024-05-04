Bodrum'da içme suyu hattında patlama: Yollar göl oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kara yolundan geçen içme suyu ana isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Torba-Gündoğan kara yolu Torba Kavşağı istikametinde kara yolundan geçen içme suyu ana isale hattında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yolda çökme oldu, tonlarca su çevreye aktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ve polis ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı, yolu kontrollü olarak trafiğe kapattı.

Hatta belediye ekiplerince onarım çalışması yapılacak.