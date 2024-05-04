Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bodrum'da içme suyu hattında patlama: Yollar göl oldu

Bodrum'da içme suyu hattında patlama: Yollar göl oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bodrum&#039;da içme suyu hattında patlama: Yollar göl oldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kara yolundan geçen içme suyu ana isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Torba-Gündoğan kara yolu Torba Kavşağı istikametinde kara yolundan geçen içme suyu ana isale hattında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yolda çökme oldu, tonlarca su çevreye aktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ve polis ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı, yolu kontrollü olarak trafiğe kapattı.

Hatta belediye ekiplerince onarım çalışması yapılacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
İzmir açıklarında 14'ü çocuk 29 göçmen yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzmir açıklarında 14'ü çocuk 29 göçmen yakalandı - Gündemİzmir açıklarında 14'ü çocuk 29 göçmen yakalandıAK Parti'den kritik ziyaret! Osman Nuri Kabaktepe, Hamas lideri Heniyye ile görüştü - GündemHamas lideri ile görüşüldü2 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı: Huzurevinde dehşet kameralarda - Gündem2 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı: Huzurevinde dehşet kameralardaSapanca Gölü'nde hareketli dakikalar! Ekipler harekete geçti - GündemSapanca Gölü'nde hareketli dakikalar! Ekipler harekete geçtiParkta dinleniyordu, ölüm yakaladı - GündemParkta dinleniyordu, ölüm yakaladıTürkiye-KKTC mutabakatı! İmzalar atıldı - GündemTürkiye-KKTC mutabakatı! İmzalar atıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...