Boğaz’dan 3 ayda 823 ‘bomba’ geçti! Günde ortalama 104 gemi kullanıyor

İstanbul Boğazı’ndan yılın ilk çeyreğinde geçen 9 bin 351 gemiden 648’i kimyasal tanker, 175’i LPG tankeri, 1.389’u da türü belirtilmemiş tanker oldu.

İstanbul Boğazı’ndan 2025 yılının ilk üç ayında toplamda 9 bin 351 geminin geçtiği belirlendi. Bu yılın ilk üç ayında, 1224 genel kargo ile 649 dökme yük gemisi Boğaz’ı kullandı. Ocak-mart döneminde geçen 9 bin 351 geminin 5 bin 671’inin kılavuz kaptan hizmeti aldığı kaydedildi. Geçen gemilerin birinin 300 metreden büyük, 420’sinin 250-300 metre, 593’ünün 200-250 metre, 2 bin 485’inin 150- 200 metre, 3 bin 454’ünün 100-150 metre, 2 bin 398’inin de 100 metreden küçük olduğu belirlendi.

648 TANKER GEÇTİ

İstanbul Boğazı’ndan ocak-mart döneminde kimyasal yük taşıyan 648 tanker de geçiş yaptı. Yılın ilk çeyreğinde, 195 barç, 1 829 dökme yük gemisi, 5 çimento gemisi, 954 konteyner gemisi, 3 bin 457 genel kargo gemisi, 146 canlı hayvan taşıyan gemi, 118 yolcu gemisi, 91 Ro-Ro, 1389 türü belirtilmemiş tanker, 175 sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) taşıyan tanker, 64 römorkör, 27 araç taşıyan gemi ve 253 diğer türlerdeki gemi Boğaz’ı kullandı. Bu dönemde, İstanbul Boğazı’nı kullanan gemilerin, taşıdığı yüklerle birlikte toplam ağırlığı 141 milyon 160 bin 81 groston olarak hesaplandı.

EN ÇOK YÜK OCAKTA YAŞINDI!

İstanbul Boğazı en az yükü şubat ayında, en çok yükü ocakta taşıdı. İstanbul Boğazı’nı ocakta 50 milyon 580 bin 365 groston ağırlığında 3 bin 333, şubatta 42 milyon 193 bin 503 groston ağırlığında 2 bin 737, martta 48 milyon 386 bin 213 groston ağırlığında 3 bin 281 gemi kullandı.

GÜNDE ORTALAMA 104 GEMİ KULLANIYOR

“Dünyanın İncisi” Boğaz’dan bir günde ortalama 104 geminin geçtiği hesaplandı. İstanbul Boğazı’nı kullanan gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre azaldığı belirlendi.