Boğaziçi Üniversitesi'nde korkunç kaza! Bir işçi feci şekilde can verdi

Düzenleyen: Mesut Şahin 4 Ağustos 2024 14:04 - Güncelleme: 4 Ağustos 2024 14:14 - Güncelleme:

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Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yapılan yurt inşaatında feci bir kaza meydana geldi. Kum döken kamyonun yan yatan dorsesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.