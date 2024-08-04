Boğaziçi Üniversitesi'nde korkunç kaza! Bir işçi feci şekilde can verdi
Gündem Haberleri
Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde yapılan yurt inşaatında feci bir kaza meydana geldi. Kum döken kamyonun yan yatan dorsesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsünde korkunç bir kaza oldu. Kampüs içerisinde yapılan yurt inşaatında çalışan işçi, feci şekilde hayatını kaybetti.
KAMYON DORSESİNİN ALTINDA KALDI
İstanbul Sarıyer'deki kampüsün B Kapısı girişinde kum dökümü yapan kamyonun dorsesi yan yattı. 44 yaşındaki işçi Abdülkadir Doğan, yan yatan dorsenin altında kalarak hayatını kaybetti.
BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI
Feci kaza sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medyadan yaptığı duyuru şöyle:
"Boğaziçi Üniversitesi'nin kampüsünde yapımı devam eden yurt inşaatında yaşanan iş kazası nedeniyle bir işçimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik.
Bakanlığımız tarafından olayla ilgili inceleme yapmak üzere bir Başmüfettiş görevlendirilmiştir. Konuyu yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."