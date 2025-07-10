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Boğaz'ın sosyetik mekanları tek tek yıkılıyor! Ekipler meşhur pastaneye balyozu vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Boğaz&#039;ın sosyetik mekanları tek tek yıkılıyor! Ekipler meşhur pastaneye balyozu vurdu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Boğaz’daki ünlü işletmelerin kaçak eklentilerinin yıkımına başlandı. Ekipler, Bebekteki Baylan Pastanesi'nin kaçak alanlarını yıktı, o anlar görüntülendi.

İBB Boğaziçi İmar ekipleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı doğrultusunda, Boğaz’daki işletmelerin kaçak eklentilerine yönelik yıkım çalışmalarına başladı.

KAÇAK EKLENTİLER İÇİN KARAR ÇIKTI

Uzman ekiplerin saha çalışmalarının ardından İstanbul Boğazı'ndaki bazı işletmelerde kaçak yapıların olduğu belirlendi. Bazı işletmelerin Boğaz'a bitişik ve kaçak olarak inşa edilmiş ilave bölümleri yıkım kapsamına alındı.

Boğaz'ın sosyetik mekanları tek tek yıkılıyor! Ekipler meşhur pastaneye balyozu vurdu - 1. Resim

Yapıların resmi ana kütlesinin değil, sadece Boğaz'a bitişik ve kaçak olarak inşa edilmiş ilave bölümlerinin yıkım kapsamına alındığı öğrenildi. Bu uygulamanın, hem Boğaziçi Kanunu’na hem de Koruma Kurulu kararlarına uygun biçimde yürütüldüğü kaydedildi.

Boğaz'ın sosyetik mekanları tek tek yıkılıyor! Ekipler meşhur pastaneye balyozu vurdu - 2. Resim

YIKIM, TARİHİ PASTANEDEN BAŞLADI

Yıkım süreci, bugün sabah saatlerinde Bebek’teki bir işletmenin kaçak ek yapılarına yönelik uygulamayla başladı. İBB ekipleri Bebek’teki tarihi pastaneye geldi. Ekipler, iki katlı pastanenin kaçak alanlarının yıkımı yaptı. Boğaz hattındaki birçok farklı parselde yer alan benzer nitelikteki kaçak eklentilerin yıkımının, belirlenen takvim çerçevesinde Eylül ayı başına kadar süreceği öğrenildi.

Boğaz'ın sosyetik mekanları tek tek yıkılıyor! Ekipler meşhur pastaneye balyozu vurdu - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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