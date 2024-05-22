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Bolu Belediyesi, CHP ve AK Parti il başkanlarına yere attıkları izmarit için para cezası kesti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bolu Belediyesi, CHP ve AK Parti il başkanlarına yere attıkları izmarit için para cezası kesti
Bolu Belediyesi, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz ve AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner’e Bolu Belediyesi tarafından içtikleri sigaranın izmaritini yere attıkları gerekçesiyle 578'er TL idari para cezası kesildi.

Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner'in bir derneğin açılışı sonrası, CHP Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz'ün de Bolu Belediyesi binası önünde içtikleri sigaraların izmaritini yere attığı tespit edildi.

Bolu Belediyesi, CHP ve AK Parti il başkanlarına yere attıkları izmarit için para cezası kesti - 1. Resim

AK Parti İl Başkanı Suat Güner 

578 TL CEZA KESİLDİ

İki başkana da 'Tütün ürünlerinin zararlarının önlenmesi ve kontrolü' hakkındaki kanunda yer alan 'Tütün ürünleriyle ilgili izmarit, paket, ağızlık, kağıt ve benzeri atıkların çevreye atılmaması' maddesi gereği 578'er TL idari para cezası kesildi. Başkan Suat Güner ve Başkan Tahsin Mert Karagöz'e zabıta ekipleri cezaları tebliğ etti.

Bolu Belediyesi, CHP ve AK Parti il başkanlarına yere attıkları izmarit için para cezası kesti - 2. Resim

CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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