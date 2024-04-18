Tanju Özcan'ın yabancı öğrencilerle ilgili iddialarına YÖK'ten yalanlama

Son günlerde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın üniversitelerdeki yabancı öğrenci sayısındaki artışa yönelik iddialarının ardından YÖK'ten açıklama geldi. Açıklamada "Uluslararası öğrenci adayları, başvurdukları ülkelerin kanunlarına göre kayıt işlemlerine tabi tutulmaktadır. Bu çerçevede uluslararası öğrencilerin başvuru ve kayıt-kabul işlemleri Türk vatandaşı öğrencilerimiz için herhangi bir hak kaybına neden olmamaktadır." denildi.

Yükseköğretim Kurulu tarafından son günlerde yabancı öğrencilerin eğitimine dair çıkan iddialara cevap verildi. Metinde, "Son günlerde Türkiye’deki uluslararası öğrencileri ve yükseköğretim kurumlarını töhmet altında bırakan mesnetsiz bazı ifade ve paylaşımlar dolayısıyla aşağıdaki açıklamayı yapma gereği duyulmuştur" denildi.

"ÖĞRENCİLERİN DÜNYADA EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ İLK 10 ÜLKE ARASINDAYIZ"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Türkiye, eğitim kalitesi, güvenli hayat ve çok kültürlü yaşam geleneği gibi birçok olumlu niteliğiyle uluslararası öğrenciler tarafından dünyada en çok tercih edilen ilk 10 ülke arasına girmiş ve yükseköğretimde küresel bir eğitim merkezi haline gelmiştir. Nitekim dünyanın pek çok ülkesinden gelen uluslararası öğrenci, üniversitelerimizde barış ve huzur içerisinde bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmaktadır.

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"TÜRK VATANDAŞI ÖĞRENCİLER HAK KAYBINA UĞRAMIYOR"

Bütün dünyada uluslararası öğrenci adayları, başvurdukları ülkelerin kanunlarına göre kayıt ve kabul işlemlerine tabi tutulmaktadır. Türkiye’de de bu öğrenci adayları yükseköğretim kurumlarının tabi olduğu esaslara/mevzuata göre öğrencilik hakkı elde etmektedirler. Bu çerçevede uluslararası öğrencilerin başvuru ve kayıt-kabul işlemleri Türk vatandaşı öğrencilerimiz için herhangi bir hak kaybına neden olmamaktadır.

"YÜZDE 95'İ EĞİTİMLERİNİ KENDİ İMKANLARIYLA SÜRDÜRMEKTE"

Yükseköğretimde uluslararasılaşma, Yükseköğretim Kurulunun ve üniversitelerimizin temel stratejik hedeflerinden biridir. Nitekim bu hedef Türkiye Cumhuriyeti’nin Kalkınma Planları içerisinde yer almaktadır. Ülkemizde misafir ettiğimiz uluslararası öğrenciler, sağladıkları ekonomik katkının ötesinde küresel bağlantılar ve uluslararası ilişkiler açısından da önem kazanmaktadır. Türkiye’deki uluslararası öğrencilerin yaklaşık yüzde doksan beşi eğitimlerini kendi imkanlarıyla sürdürmekte ve ülkemizin gönüllü elçileri olarak memleketlerine dönmektedirler.

Unutulmamalıdır ki, üniversitelerimizin uluslararası öğrenci ve bilim insanı hareketliliği için cazibe merkezi haline gelmesini engelleyecek her türlü mesnetsiz söz, fiil ve paylaşımlardan kaçınmak hepimiz için ciddi bir sorumluluktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Karabük Üniversitesi'nde özellikle Afrika’dan gelen öğrencilerin sayısında yaşanan artışın Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde de yaşanmaya başladığını belirterek, kentteki yabancı öğrenci sayısının 3 yılda 15 katına çıktığını öne sürmüştü.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan "Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi" dışında öğrenci kabulü yapılmadığını duyurdu. Açıklamada, "Ciddiyetten ve iyi niyetten uzak açıklamalar ve iftiralara boyun eğmeden milletimiz, ülkemiz ve şehrimiz için en iyisini ortaya koyma çabamız sürecektir" denildi.