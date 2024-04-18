Rektör ve öğrencilerden faşizme isyan! Bolu ırkçılığa teslim olamaz 

CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın hedef gösterdiği yabancı öğrenciler içini gazetemize döktü: Bu düşmanlık bizi çok kırıyor. Psikolojimiz bozuldu. Yolda yürümeye zorlanıyoruz. Rektör Mustafa Alişarlı da “Öğrencileri titizlikle seçiyoruz” dedi, ırkçı zihniyetin, Bolu halkının teveccühüne gölge düşürdüğünü söyledi.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Türkiye’de eğitim için bulunan uluslararası öğrenciler, son zamanlarda özellikle bazı kesimler tarafından sosyal medya üzerinden yürütülen tehlikeli bir kampanyanın konusu hâline getirildi. Önce Karabük bu defa da Bolu gündemde... Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde 101 farklı ülkeden 4.116 uluslararası öğrenci bulunuyor. Bolu Belediyesi yabancı öğrenciler için birtakım kısıtlamalara hazırlanıyor. Ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle belediyeye daha önce üniversite, açtığı davayı kazanmıştı. Üniversite yönetimi benzer bir ceza için yeniden başvuruya hazırlanıyor. Tartışmaların sürdüğü Bolu’da eğitim gören uluslararası öğrenciler ile yaşananları konuştuk:

BİZİ LÜTFEN ANLAYIN

Afganistan’dan gelen Robina Momini, ülkemizde Türkçe öğretmenliği okuyor. Robina Momini “Öğrenci ve hocalarla bir sorunumuz yok. Siyasilerin açıklamaları hâliyle kampüse de yansıyor. Lütfen bir kız olarak eğitime olan ilgimizi soğutmayın. Ülkemde kız öğrencilerin okuması yasak. Kendimi ispatlamak için burası bana bu şansı verdi. Türkiye’de gördüğüm eğitimi oradaki kardeşlerime anlatacağım bundan daha güzel ne olabilir. Türkçeyi öğrenmek için bir çaba içindeyken, bu düşmanlık bizi çok kırıyor. Türkiye’de tanıştığım Türk öğrencilerin kardeşleri de yurt dışında. Onlara aynı tavır sergilense hoşunuza gider mi” dedi.

BURADA KALICI DEĞİLİZ

Muhammed Bah ise Türkiye’de eğitim görmek için Mali’den geldi. Ülkemizde iktisat okuyan Muhammed Bah “Herkes kendi kabuğuna çekilmiş durumda, açıklamalar buradaki öğrencileri korkutuyor” diyerek duruma tepki gösterdi. Muhammed Bah “Sosyal medyadan ibaret değiliz. Açıklamalar bizi çok korkutuyor. Kötü değiliz lütfen bizimle konuşun. Yeni gelen arkadaşlarım gitme yollarını konuşuyor. Yolda yürürken zorlanmaya başladık. Eğitimimiz bitince zaten döneceğiz. Ülkemde bir Türkiye elçisi olacağım. Koridorlarda bana ‘Karabük’ diye sesleniyorlar, çok ayıp bir şey bu” diye konuştu.

DOLDURUŞA GELMEYİN

Bolu’da okuyan Türk öğrenciler de yaşananlardan rahatsız. Hemşirelik öğrencisi Firdevs Sude Kızılorman “Dolduruşa gelmeyin bu öğrenciler buraya eğitim için geliyor. Gerçekten bir şeyleri başarmak için emek verenlere saygı duymalıyız. Herkesi aynı kefeye koymanın adı düşmanlıktır” dedi.

REKTÖR ALİŞARLI: ÖĞRENCİLER TİTİZLİKLE SEÇİLEREK KABUL EDİLMEKTE

Gazetemize konuşan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı “Bu ayrıştırıcı tartışmaları üzüntü ile takip etmekteyim. Bolu’da eğitim gören uluslararası öğrenciler titizlikle seçilerek üniversitemize kabul edilmektedir. Ayrımcı söylemlerle insan haklarını ayaklar altına alan bu zihniyet, Bolu halkının teveccühüne gölge düşürmektedir. Bu konuda bütün vatandaşlarımızı duyarlı olmaya ve bu tür popülist söylemlere itibar etmemeye davet ediyorum” dedi.

BİR KORKU İKLİMİ ORTAYA ÇIKTI

Doç. Dr. Ali Zafer Sağıroğlu: Özellikle Suriye’den gelen geçici koruma statüsündeki insanlar üzerinden bir korku iklimi ortaya çıktı. Uluslararası öğrenciler ile ilgili olumsuzluk ve tartışmaların da büyük ölçüde buradan kaynaklandığı söylenebilir. Hem bugün hem gelecekte bunun ülkemiz ve gelen insanlar için nasıl daha verimli bir hâle gelebileceğini daha fazla tartışmamız, konuşmamız ve bu konuda düşünmemiz gerekiyor.