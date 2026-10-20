Bolu Belediyesi davasında Tanju Özcan hakkında karar! İşte aldığı ceza

Bolu Belediyesi'ne yönelik “irtikap” davasında karar açıklandı. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan, 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kurban olayı kapsamında 34 mağdur yönünden verilen hapis cezaları ise ertelendi.

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Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, marketler, ruhsat, kurban ve kafe olaylarına ilişkin sanıklar hakkında çeşitli hapis cezaları ve beraat kararları verildi.

TANJU ÖZCAN'A HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, marketler ve ruhsat olayları kapsamında yargılanan Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız ve Süleyman Can'ı 7 yıl 3 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Dava kapsamında yargılanan Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz'a ise marketler olayı yönünden 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Yılmaz hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi.

Kurban olayı kapsamında Tanju Özcan hakkında 34 mağdur yönünden ayrı ayrı 1 yıl 15 gün ile 1 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Mahkeme, bu cezaların ertelenmesine hükmetti. Aynı olay kapsamında yargılanan Ali Sarıyıldız hakkında ise etkin pişmanlık hükümleri değerlendirilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verildi. Kurban olayı kapsamında yargılanan Aydan Özdemir ve Leyla Beykoz'un ise ayrı ayrı beraatine hükmedildi.

MALİ İŞLER MÜDÜRÜ NAİM AYHAN'A EV HAPSİ

Rüşvet suçlaması kapsamında yargılanan Naim Ayhan, 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ayhan hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi.

İKİ İSME TAHLİYE

Kafe olayı kapsamında yargılanan Mustafa Altındal'a 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Altındal'ın tahliyesine karar verdi. Sanıklardan Cihan Tutal ise yalan tanıklık suçundan 2 yıl 1 ay, suçluyu kayırma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutal hakkındaki adli kontrol tedbirine devam kararı verildi.

Adem Beraber hakkında da suçluyu kayırma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE BERAAT

Marketler olayı kapsamında irtikap suçlamasıyla yargılanan belediye meclis üyelerinin beraatine karar verildi. Mahkemenin açıkladığı kararlarla birlikte bazı sanıkların tutukluluk halleri devam ederken, bazı sanıklar hakkında tahliye ve beraat hükümleri kuruldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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