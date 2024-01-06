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    Bolu'da gece saatlerinde korkutan deprem!

    Bolu'da gece saatlerinde korkutan deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.

    Bolu&#039;da gece saatlerinde korkutan deprem!
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye'de deprem haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bolu'da gece saatlerinde korkutan deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.

    GECE SAATLERİNDE ŞİDDETLİ DEPREM

    AFAD'tan alınan bilgiye göre deprem gece saat 01.03 sularında yerin 7.31 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Bolu'da gece saatlerinde korkutan deprem!

    DEPREM ŞEHİRDE PANİĞE YOL AÇTI

    Bolu merkezli deprem meydana geldiği öğrenildi. Bolu’da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Şehir merkezinde ve yurtlarda kalan birçok öğrenci deprem nedeniyle dışarıya çıktı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SondakikaDepremBolu
    Haberler > Gündem > Bolu'da gece saatlerinde korkutan deprem!
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