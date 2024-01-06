6 Ocak 2024 01:13 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 01:43

Türkiye'de deprem haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bolu'da gece saatlerinde korkutan deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgilere göre depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.

GECE SAATLERİNDE ŞİDDETLİ DEPREM

AFAD'tan alınan bilgiye göre deprem gece saat 01.03 sularında yerin 7.31 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DEPREM ŞEHİRDE PANİĞE YOL AÇTI

Bolu merkezli deprem meydana geldiği öğrenildi. Bolu’da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Şehir merkezinde ve yurtlarda kalan birçok öğrenci deprem nedeniyle dışarıya çıktı.