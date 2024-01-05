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    Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

    Kahramanmaraş'ın Elbistan meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.99 kilometre olarak açıklandı.

    Kahramanmaraş&#039;ta korkutan deprem!
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kahramanmaraş'ta akşam saatlerine doğru deprem paniği yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 17.03'te deprem olduğunu duyurdu.

    AFAD'ın aktardığı verilere göre; depremin 3,6 büyüklüğünde olduğu, derinliğinin ise 6,9 kilometre olarak ölçüldüğü belirtildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DepremSon DakikaKahramanmaraş
    Haberler > Gündem > Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
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