Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

5 Ocak 2024 18:09 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 18:23

Kahramanmaraş'ta akşam saatlerine doğru deprem paniği yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 17.03'te deprem olduğunu duyurdu.

AFAD'ın aktardığı verilere göre; depremin 3,6 büyüklüğünde olduğu, derinliğinin ise 6,9 kilometre olarak ölçüldüğü belirtildi.