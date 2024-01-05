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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Kahramanmaraş'ın Elbistan meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.99 kilometre olarak açıklandı.
Kahramanmaraş'ta akşam saatlerine doğru deprem paniği yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 17.03'te deprem olduğunu duyurdu.
AFAD'ın aktardığı verilere göre; depremin 3,6 büyüklüğünde olduğu, derinliğinin ise 6,9 kilometre olarak ölçüldüğü belirtildi.
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi