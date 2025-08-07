Bolu'da ormanlık alanda yangın! Ekipler bölgede
Bolu'da ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye ekipler sevk edilirken, söndürme çalışmaları devam ediyor.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen orman yangını haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bolu'nun merkeze bağlı Pelitcik köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
ARAZÖZLER VE HELİKOPTER BÖLGEDE
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, arazözler ile yangın söndürme helikopteri de gönderildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
