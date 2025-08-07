Bolu'da ormanlık alanda yangın! Ekipler bölgede

İlgili Haber Şiddetli rüzgar, düşük nem, aşırı sıcak... OGM'den yüksek riskli uyarı geldi! ARAZÖZLER VE HELİKOPTER BÖLGEDE Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, arazözler ile yangın söndürme helikopteri de gönderildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen orman yangını haberlerine bir yenisi daha eklendi.'nun merkeze bağlı Pelitcik köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.