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Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında yeni gelişme: Başmüfettiş hakkında soruşturma izni verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bolu Kartalkaya&#039;daki otel yangını faciasında yeni gelişme: Başmüfettiş hakkında soruşturma izni verildi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili eski iş müfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verdi. 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin idari ve adli soruşturmalar sürerken, verilen izinle kamu görevlilerinin olası ihmalleri de incelenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili eski iş müfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

Bolu'nun turizm bölgelerinden Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında, 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından, kamu görevlilerinin sorumluluklarına ilişkin idari ve adli süreçler de başlatılmıştı.

BAKANLIK SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Yangınla ilgili incelemelerini sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dönemin Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanı olarak görev yapan İş Başmüfettişi Cemal Can Ayanoğlu hakkında soruşturma izni verilmesi kararını verdi. Karar ile kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirirken ihmalleri olup olmadığını değerlendirilecek.

Grand Kartal Otel yangınına ilişkin idari ve adli soruşturmalar, ilgili kurumlarca sürdürüyor olup, Bakanlık tarafından verilen soruşturma izniyle de ilerleyen günlerde yürütülecek incelemelere yön vermesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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