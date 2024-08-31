Bolu'da yabancı uyruklu şahıs ormanda ölü bulundu

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 31 Ağustos 2024 18:15 - Güncelleme: 31 Ağustos 2024 18:20 - Güncelleme:

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Bolu’nun Seben ilçesinde geçtiğimiz günden bu yana kayıp olarak aranan 33 yaşındaki Afganistan uyruklu Can Muhammed Niyazi isimli şahıs ormanda ölü olarak bulundu.