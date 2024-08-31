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Bolu'da yabancı uyruklu şahıs ormanda ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bolu&#039;da yabancı uyruklu şahıs ormanda ölü bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu’nun Seben ilçesinde geçtiğimiz günden bu yana kayıp olarak aranan 33 yaşındaki Afganistan uyruklu Can Muhammed Niyazi isimli şahıs ormanda ölü olarak bulundu.

Bolu’nun Seben ilçesinde kayıp olarak aranan yabancı uyruklu bir kişi ormanda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki Afganistan uyruklu Can Muhammed Niyazi, Seben ilçesine bağlı Avadan Yaylası mevkiinde dün kayboldu. Niyazi’nin kaybolduğunu fark eden vatandaşlar ormanlık alan içerisinde saatlerce arama yaptı. Vatandaşlar aramalarında bir sonuca ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dron ve köpek destekli saatlerce süren aramalarda şahsın cansız bedenine ulaşıldı. Niyazi’nin ölüm nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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