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Esenyurt'ta şüpheli ölüm! Fransız turist otel odasında ölü bulundu

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Esenyurt'ta David Moser adlı Fransız uyruklu turist, otel odasında ölü bulundu. Fransız turistin şüpheli ölümünü taksi şoförü fark etti.

Esenyurt'ta Fransız uyruklu turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Havalimanına gitmek için taksi çağıran David Moser adlı Fransız turistin ölümü şüphe çekti.

HAVALİMANINA GİTMEK İÇİN TAKSİ ÇAĞIRDI

Gökevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir otelde kalan David Moser (49), havalimanına gitmek için dün sabah saatlerinde taksi çağırdı.

TAKSİCİ TURİSTE ULAŞAMADI

Gelen taksi şoförü turiste ulaşamayınca durumu otel çalışanlarına bildirdi.

OTEL ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Odasını kontrol eden otel çalışanları, Moser'in hareketsiz olduğunu görünce sağlık ve polis ekibi çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Moser'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Moser'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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