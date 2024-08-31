Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar tahliye ediliyor

Esenyurt'ta bulunan 33 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye merdivenleriyle tahliye ediliyor.

İstanbul Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarında bulunan 33 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİRİ ÇOCUK 5 KİŞİ KURTARILDI

Yangın nedeniyle oluşan duman binayı sararken, üst katlarda bulunan kişiler pencerelere yöneldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla üst katlardaki biri çocuk 5 kişiyi kurtardı.

Dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin, binada mahsur kalanları tahliye çalışması sürüyor.

BULVAR TRAFİĞE KAPATILDI

İtfaiye ekiplerinin çalışması nedeniyle Nazım Hikmet Bulvarı, çift yönlü trafiğe kapatıldı.