Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar tahliye ediliyor

Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar tahliye ediliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Esenyurt'ta bulunan 33 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye merdivenleriyle tahliye ediliyor.

İstanbul Esenyurt Nazım Hikmet Bulvarında bulunan 33 katlı binanın girişindeki elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİRİ ÇOCUK 5 KİŞİ KURTARILDI

Yangın nedeniyle oluşan duman binayı sararken, üst katlarda bulunan kişiler pencerelere yöneldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla üst katlardaki biri çocuk 5 kişiyi kurtardı.

Dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin, binada mahsur kalanları tahliye çalışması sürüyor.

Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın! Mahsur kalanlar var - 1. Resim

BULVAR TRAFİĞE KAPATILDI

İtfaiye ekiplerinin çalışması nedeniyle Nazım Hikmet Bulvarı, çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Esnaftan kritik çağrı, taksit sınırı...İspanya silah konusunda tavrını koydu: Rusya'da kullanılmayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tırla çarpışan otomobilin kapısı koptu, kadın yola savruldu - YaşamTırla çarpışan otomobilin kapısı koptu, kadın yola savrulduHobi olarak ekti, büyüme hızıyla şoke oldu! 4 ayda 500 kilo hasat aldı - YaşamHobi olarak ekti, 4 ayda 500 kilo hasat aldıAKOM İstanbullu için tarih verdi! Sağanak 4 Eylül'e kadar sürecek - YaşamAKOM İstanbullu için tarih verdi!Her yerde aranıyordu! 90 yaşındaki Şerif Dayan'ın cansız bedeni bulundu - YaşamHer yerde aranan yaşlı adamın cansız bedeni bulunduTerhisine 25 gün kala askerden kaçan şahsın yakalandığı yer şok etti - YaşamTerhisine 25 gün kala askerden kaçan şahsın yakalandığı yer şok etti3 günlük tatili fırsat bilenler Midilli'ye kaçtı! Ayvalık'ta uzun kuyruklar oluştu... - Yaşam3 günlük tatili fırsat bilen oraya kaçtı!
Sonraki Haber Yükleniyor...