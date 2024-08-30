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Gebze'de korkutan yangın! Alevler 3 evi sardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gebze&#039;de korkutan yangın! Alevler 3 evi sardı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müstakil evde çıkan yangın bitişiğindeki 2 eve de sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, bitişiğindeki 2 eve de sıçradı. Korku dolu anlara sebep olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Gebze'de korkutan yangın! Alevler 3 evi sardı - 1. Resim

İnönü Mahallesi 1954 Sokak'ta bulunan müstakil evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bitişiğindeki 2 müstakil eve de sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sokağa çıkan vatandaşlar ise meraklı gözlerle itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.

Gebze'de korkutan yangın! Alevler 3 evi sardı - 2. Resim

Yangın sebebiyle 3 evde hasar oluşurken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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