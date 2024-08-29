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Hatay'da korkutan orman yangını! Alevler hızla büyüyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hatay&#039;da korkutan orman yangını! Alevler hızla büyüyor

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Delibekirli Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Gece karanlığında hızla yayılan alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi.

Bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına karadan müdahalesi başladı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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