Hatay'da korkutan orman yangını! Alevler hızla büyüyor
Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Delibekirli Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Gece karanlığında hızla yayılan alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi.
Bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına karadan müdahalesi başladı.
Düzenleyen: Batıkan Altaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı