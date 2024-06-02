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Bolu'daki fabrikada amonyak gazı sızıntısı: 18 işçi hastaneye kaldırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bolu&#039;daki fabrikada amonyak gazı sızıntısı: 18 işçi hastaneye kaldırıldı
Fabrika, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bolu'da fabrikada amonyak gazından etkilenen 18 işçi hastanede tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beyaz et üretimi yapan bir firmaya ait fabrikanın kesimhanesinde işçilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri görülmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince fabrikada yapılan kontrollerde amonyak gazı sızıntısı tespit edildi. Gazdan etkilenen 18 işçi, özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) Merkezi'ne getirildi.

Bolu'daki fabrikada amonyak gazı sızıntısı: 18 işçi hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

Merkezde gazdan arındırıldıktan sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada sızıntı sorunu giderilen fabrikada, AFAD ekipleri gaz tahliye çalışması yürüttü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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