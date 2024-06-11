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Boşanma aşamasında karısını ve çocuğunu katletti!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Boşanma aşamasında karısını ve çocuğunu katletti!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da bir şahıs, boşanma aşamasında olduğunu eşi ile beraber 5 yaşındaki kızını da öldürdü. Cinnet getiren adam cinayetin ardından intihar etti. Vefat eden anne ile kızı ise son yolcuğuna uğurlandı.

Yenimahalle'de 55 yaşındaki Yakup Koca, eşi Semiha Koca (43) ile kızı Hilal Nur Koca'yı (5) silahla vurarak öldürdü.

Boşanma aşamasında karısını ve çocuğunu katletti! - 1. Resim

Bunalıma giren adam daha sonra intihar etti. 

Boşanma aşamasında karısını ve çocuğunu katletti! - 2. Resim

Anne ile kızı olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Yakup Koca'nın hastanede öldüğü bildirildi. Yakınları tarafından cenazelere teslim alınan anne ile kızı için Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde cenaze namazı kılındı.

Boşanma aşamasında karısını ve çocuğunu katletti! - 3. Resim

Namazın ardından Semiha Koca ile Hilal Nur Koca'nın cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.

Boşanma aşamasında karısını ve çocuğunu katletti! - 4. Resim

DOĞDUĞU YILIN İLK BEBEĞİYMİŞ

Öldürülen Hilal Nur Koca'nın ise, 2019 yılında Ankara'da doğan ilk bebek olduğu belirtildi.

Boşanma aşamasında karısını ve çocuğunu katletti! - 5. Resim

Dönemin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğan Hilal Nur'u ve annesi ziyaret ettiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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