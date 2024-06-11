Boşanma aşamasında karısını ve çocuğunu katletti!

Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Haziran 2024 13:27 - Güncelleme: 11 Haziran 2024 13:40 - Güncelleme:

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Ankara'da bir şahıs, boşanma aşamasında olduğunu eşi ile beraber 5 yaşındaki kızını da öldürdü. Cinnet getiren adam cinayetin ardından intihar etti. Vefat eden anne ile kızı ise son yolcuğuna uğurlandı.