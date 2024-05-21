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Böyle dolandırıcılık görülmedi! Tarihi eser görüntüsü vererek...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Böyle dolandırıcılık görülmedi! Tarihi eser görüntüsü vererek...
Tekirdağ, Jandarma, Dolandırıcılık, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ’da jandarma ekipleri, eski küp içerisine yerleştirilerek tarihi eser görüntüsü verilmiş 3 adet heykel obje ele geçirirken, olayda yakalanan şüphelilerin bu yöntemle dolandırıcılık yapmaya çalıştıkları öğrenildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Malkara ilçesine bağlı Deveci Mahallesi’nde operasyon düzenlendi. Olayda tarihi eser görüntüsü verilmiş objeler ile dolandırıcılık olayı gerçekleştirileceği tespit edildi.

Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, şüpheli aracı yolda durdurdu. Olayda şüpheliler Z.Ç. ve Ş.K. suçüstü kıskıvrak yakalandı. Şahısların aracında yapılan aramada ise kaya görünümü ile küp içerisine yerleştirilerek tarihi eser görüntüsü verilmiş 3 adet heykel obje ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınarak soruşturma işlemleri başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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