Böyle vicdansızlık olmaz! Yazlığına gitti, kapıyı açar açmaz polisi aradı

Kayseri'de yaşayan Osman Karaburun, Sivas'taki yazlığına gidince kapıyı açtığı anda neye uğradığını şaşırdı. Hırsızların talan ettiği evini gören Karaburun, "Böyle bir vicdansızlık olmaz. Bu kadarını ummuyordum, muslukların başlıklarına kadar sökmüşler. Şok içerisindeyim" sözleri ile isyan etti.

Kayseri’de yaşayan Osman Karaburun, Sivas’ın Gemerek ilçesinde yazlık olarak kullandığı evine gidince, evin kapısını açtığı anda neye uğradığını şaşırdı.

İddiaya göre, hırsızların girdiği evde neredeyse bütün eşyalara zarar verildi. Musluk başları söküldü, kanepeler kesildi.

Bunu gören Karaburun, hemen polisi arayarak şikayette bulundu.

'BU KADARINI BEKLEMİYORDUM'

"Böyle bir vicdansızlık olamaz" diyen Karaburun, hırsızların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istediğini söyledi.

Bütün eşyalara zarar verildiğini ifade eden Karaburun şöyle devam etti:

"Evimize hırsızlar girmiş. Evimizi talan etmiş. Bütün eşyalara zarar vermişler. Değerli eşyaları almışlar. Bunlar büyük bir örgüt. Bunu bir insan yapamaz. Polis geldi. Olay yeri inceleme geldi. En kısa sürede bunu yapanı bulacaklar.

Cezalarını çekmelerini istiyorum. Oturma gurubu olsun buzdolabı olsun bütün eşyalara zarar vermişler. Kanepeler teker teker kesilmiş. Böyle bir vicdansızlık olmaz. Bu kadarını ummuyordum, muslukların başlıklarına kadar sökmüşler. Şo içerisindeyim."