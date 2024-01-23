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    Bu acının tarifi yok! Rüçhan Aslan'ın acılı annesi konuştu: Her gece balkonda bekliyorum

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Feci olay yılbaşı gecesi Adana'da yaşandı. 26 yaşındaki Rüçhan Aslan korkunç kazada can verdi. Aslan'ın annesinin sözleri yürekleri parçaladı: Her gece balkona çıkıp oğlumu bekliyorum...

    Bu acının tarifi yok! Rüçhan Aslan&#039;ın acılı annesi konuştu: Her gece balkonda bekliyorum
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Adana’da yılbaşı gecesi motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden 26 yaşındaki Rüçhan’ın acılı annesi konuştu: Eski ses kayıtlarını dinliyorum. Resimlerine bakıyorum. Her gece balkonda bekliyor öldüğüne inanamıyorum...

    Bu acının tarifi yok! Rüçhan Aslan'ın acılı annesi konuştu: Her gece balkonda bekliyorum

    METRELERCE SÜRÜKLENDİ

    Korkunç kaza, 31 Aralık günü saat 23.00’da merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Furkan A. (19) idaresindeki otomobil ile Rüçhan Aslan (26) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Aslan’ı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    SÜRÜCÜ SERBEST KALDI

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri genci ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Rüçhan Aslan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Furkan A. ise gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldı.

    "ANNE KARARA İTİRAZ ETTİ"

    Karara itiraz eden Aslan’ın annesi Derya Kiracı (46), oğlunun ölümüne neden olan otomobilin süratli olduğunu ve sürücünün tutuklanması gerektiğini savundu.

    Bu acının tarifi yok! Rüçhan Aslan'ın acılı annesi konuştu: Her gece balkonda bekliyorum

    "HER GECE BALKONA ÇIKIP OĞLUMU BEKLİYORUM"

    Kaza günü yaşadıklarını gazetecilere anlatan anne Kiracı, “Sürücüyü gözaltına alıp geri bırakmışlar. Tutuklanmadı. Güvenlik kamerası bulamadık. Çarpan sürücü oğlumun kırmızı ışıkta geçtiğini söylemiş. Ben oğlumun kırmızıda geçtiğine inanmıyorum. Çarpma anında oğlum metrelerce sürüklenmiş. Ben adalet istiyorum. O kişinin tutuksuz yargılanmasını istemiyorum. Ben oğlumu kaybettim. Oğlumu evlendirecektim ben. Benim oğlum daha küçüktü. Her gece balkona çıkıp oğlumu bekliyorum. İnanamıyorum öldüğüne. Eski ses kayıtlarını dinliyorum. Resimlerine bakıyorum” diyerek gözyaşlarını tutamadı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AdanaKazaHaberlerTrafik Kazası
    Haberler > Gündem > Bu acının tarifi yok! Rüçhan Aslan'ın acılı annesi konuştu: Her gece balkonda bekliyorum
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