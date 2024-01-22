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Van'da feci kaza! 27 kişi hastaneye kaldırıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Ümit Karadağ
Van'ın Gevaş ilçesinde yolcu midibüsün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı. Araçtan çıkarılan 4 çocuk, tüm yaralılar Van’ın farklı hastanelerine sevk edildi.
Kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Göründü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 30 AAE 285 plakalı yolcu midibüsü devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, UMKE, AFAD ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Midibüsten çıkarılan 4'ü çocuk 27 yaralı, ambulanslarla Van'daki değişik hastanelere kaydırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilgili tahkikat başlatıldı.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı