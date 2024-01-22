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    Van'da feci kaza! 27 kişi hastaneye kaldırıldı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Van'ın Gevaş ilçesinde yolcu midibüsün devrilmesi sonucu 27 kişi yaralandı. Araçtan çıkarılan 4 çocuk, tüm yaralılar Van’ın farklı hastanelerine sevk edildi.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Göründü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 30 AAE 285 plakalı yolcu midibüsü devrildi.

    Van'da feci kaza! 27 kişi hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, UMKE, AFAD ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Midibüsten çıkarılan 4'ü çocuk 27 yaralı, ambulanslarla Van'daki değişik hastanelere kaydırılarak tedavi altına alındı.

    Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilgili tahkikat başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    VanGevaşKaza
    Haberler > Gündem > Van'da feci kaza! 27 kişi hastaneye kaldırıldı
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