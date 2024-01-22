Van'da feci kaza! 27 kişi hastaneye kaldırıldı

Mardin'de doğum yaptıktan sonra taburcu olan kadın eşi tarafından bıçaklanarak katledildi

Bir uyarı da Bakan Özhaseki'den geldi

Kar 20 santimetreye kadar çıkacak

Antalyalılar şaşkın! Termometre 17 dereceyi gösteriyordu, sokaklar bembeyaz oldu

Sözcü o haberi niye yaptı?