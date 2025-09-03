Bu haberi okumadan dışarı çıkmayın! Meteoroloji uyardı: Yağış, fırtına, rüzgar hepsi var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin raporunu yayınladı.

KARADENİZ GENELİ YAĞIŞLI

Buna göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE OLACAK

Hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30

İstanbul: Az bulutlu ve açık 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39