Bu haberi okumadan dışarı çıkmayın! Meteoroloji uyardı: Yağış, fırtına, rüzgar hepsi var
Meteoroloji'nin son raporuna göre Karadeniz bölgesinin bazı noktalarında ve Hatay kıyılarında yağış bekleniyor. 4 bölgede ise kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin raporunu yayınladı.
KARADENİZ GENELİ YAĞIŞLI
Buna göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE OLACAK
Hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30
İstanbul: Az bulutlu ve açık 30
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39