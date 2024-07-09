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Bu kentlerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu kentlerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi
Yağış, Meteoroloji, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gök gürültülü sağanak beklenen 8 kent için sarı kodlu uyarı yayınladı.

Yurdu etkisi altına alan sağanak yağış, bazı kentlerde sele neden olarak hayatı felç etti. Muş ve Ordu'da birer kişi sele kapılarak hayatını kaybederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni bir uyarıda bulundu.

8 KENTE KRİTİK UYARI

Yapılan uyarıda 8 kent için sarı kod verilirken, bu iller Bingöl, Erzurum, Kars, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Muş ve Ardahan olarak sıralandı. 

SARI KOD NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Bu kentlerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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