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Burdur'da diyaliz dehşeti! Bir günde 2 ölüm, 33 hasta vardı

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Entübe, Haber

Gündem Haberleri

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs günü diyaliz tedavisine giren hastalar bir bir hayatını kaybediyor. Tedavi sonrası rahatsızlanarak Antalya Şehir Hastanesine sevk edilen 33 hastanın 14’ü entübe edilmişti. Gün içerisinde 87 yaşındaki Saniye Öksüz hayatını kaybetti. Ardından  67 yaşındaki Somali uyruklu Amina Abas Jama da tedavi esnasında can verdi. Olayda ölenlerin sayısı 3'e çıkarken, 18 hastanın tedavisi ise sürüyor.

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs Cumartesi günü 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe tarzı şikayetlerle hastaneye geri dönmüştü.

Burdur'da diyaliz dehşeti! Bir günde 2 ölüm, 33 hasta vardı - 1. Resim

33 HASTANIN 14'Ü ENTÜBE EDİLDİ

Bunun üzerine hastane yönetimi gün içinde diyalize giren tüm hastaları hastaneye çağırıp yapılan tetkiklerin ardından, gün içinde diyaliz merkezinde tedavi olan 33 hastayı Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Bucak’ta bulunan devlet hastaneleri ve özel diyaliz merkezlerine sevk etti. Sevk edilen 33 hastanın 14’ü ise entübe edilmişti.

Burdur'da diyaliz dehşeti! Bir günde 2 ölüm, 33 hasta vardı - 2. Resim

1 GÜNDE 2 ÖLÜM!

Olay sonrası ambulans ile Antalya Şehir Hastanesine sevk edilerek burada tedavi altına alınıp entübe edilen hastalardan Somali uyruklu Amina Abas Jama (67) da bugün akşamüstü saatlerinde hayatını kaybetti. Dün Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamayan Mustafa Demir ve bugün sabah saatlerinde Antalya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Saniye Aksöz memleketleri Burdur'da toprağa verildi.

Burdur'da diyaliz dehşeti! Bir günde 2 ölüm, 33 hasta vardı - 3. Resim

18 HASTANIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olaydan sonra tedavileri tamamlanan 12 hasta taburcu edilirken tedavisi devam eden 18 hastadan 2’sinin entübe halinde olduğu Burdur İl Sağlık Müdürlüğü tarafından resmi internet sitesinde açıklandı.

Burdur'da diyaliz dehşeti! Bir günde 2 ölüm, 33 hasta vardı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
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