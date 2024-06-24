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Bursa'da gelin almaya giden damada boyalı işkence!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da çeyiz alma geleneğinde damadı evleneceğine pişman eden arkadaşları boya dolu kovalarla saldırdı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde dünya evine girmek için gelinin kapısına gelen damadın başına gelmeyenler kalmadı. Kız tarafının yakınları tarafından hazırlanan boyalar damat kapıya gelince başından aşağı döküldü.

Bursa'da gelin almaya giden damada boyalı işkence! - 1. Resim

Ne olduğunu anlamayan damat arkadaşları tarafından bir hayli hırpalandı. Damadın çaresiz halleri kameraya yansırken, bazı vatandaşlar olanlara akıl sır erdiremedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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