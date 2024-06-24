İşten çıkarmalar durmuyor! Apple, Google ve diğer şirketler 98 bin kişinin işine son verdi

Ekonomik belirsizlikler nedeniyle teknoloji sektöründe çalışan insanlar etkilenmeye devam ediyor. Yalnızca Mayıs ayında 39 şirket toplam 9,742 kişiyi işten çıkardı. 2024'ün ilk yarısında 330'dan fazla şirket 98 binden fazla kişiyi işten çıkarttı.

Business Standard'ın haberine göre, teknoloji sektörü, 2024 yılın ilk yarısında küresel çapta faaliyet gösteren 330'dan fazla şirket 98 binden fazla kişi işten çıkarıldı. Teknoloji sektöründe işten çıkarılmaları takip eden platformun açıkladığına göre toplam 98,834 çalışan bu durumdan etkilendi.

Apple, Google, Microsoft ve Meta gibi önde gelen şirketler, bu işten çıkarmaları uygulayan 333 şirket arasında yer alıyor. Ekonomik belirsizlikler, teknoloji sektörünün işgücünü etkilemeye devam ediyor. Layoffs.fyi'nin bu ayın başlarında bildirdiği gibi, yalnızca Mayıs ayında 39 şirket toplam 9.742 çalışanı işten çıkardı.

EN ÇOK DEVLER İŞTEN ÇIKARIYOR

Google Mayıs ayında, California'daki mühendislik pozisyonlarını ağırlıklı olarak etkilemek üzere temel ekiplerinden yaklaşık 200 çalışanı işten çıkardı. Şirket, bu hareketin geçen yıl açıklanan ve işgücünü yaklaşık yüzde 6 oranında azaltmayı hedefleyen Alphabet'in daha geniş kapsamlı küçülme planının bir parçası olduğunu söyledi.

Microsoft ayrıca, Azure bulut ve karma gerçeklik birimleri dahil olmak üzere çeşitli birimlerden 1.000'den fazla çalışanı işten çıkararak bu ayın başlarında önemli kesintiler yaptı. Bu işten çıkarmaların çoğu, telekom firmaları ve uzay şirketleri gibi uzmanlaşmış işletmelere bulut yazılımı ve sunucu kiralama satmaya odaklanan Stratejik Görevler ve Teknolojiler kuruluşu içinde gerçekleşti.

Ayrıca Microsoft, Activision Blizzard satın alınmasının ardından oyun bölümünden 1.900 işçiyi çıkardı ve şirket yeniden yapılanma sürecinde birkaç üst düzey yönetici ayrılışına şahit oldu.

İş arama platformu Indeed, Mayıs 2024'te işgücünün yaklaşık yüzde 8'ini, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çalışanları işten çıkardı. Bu, müşterilere ürün sunmaktan sorumlu diğer ekiplerin yanı sıra araştırma ve geliştirme birimlerini etkileyen ikinci işten çıkarma dalgasıydı.

Bu arada Toshiba, yeniden yapılanma çabaları kapsamında yerel işgücünün yüzde 6'sına denk gelen 4.000 yerel işçiyi işten çıkarma planlarını açıkladı. Şirketin, bazı ofis işlevlerini başkentin batısındaki bir şehir olan Kawasaki'ye taşımayı planladığı bildiriliyor.

Popüler kısa video platformu TikTok, operasyon ve pazarlama ekiplerini etkileyerek küresel olarak 1.000'den fazla çalışanı işten çıkardı. TikTok sınırlı resmi açıklamalar yapsa da, endüstri analistleri, işten çıkarmaların sosyal medya devlerini etkileyen değişken düzenleyici ortamına cevap olarak bir maliyet düşürme tedbiri olabileceğini tahmin ediyor.

Amazon'un işten çıkarmaları, Audible (%5), Prime Video, Twitch (%35 veya yaklaşık 500 çalışan) ve Buy with Prime ekipleri dahil olmak üzere çeşitli birimleri kapsıyordu. Bu arada, Facebook'un ana şirketi Meta, yakın zamanda AR/VR kulaklıkları, yazılımı ve diğer metaverse projelerinden sorumlu Reality Lab'ı yeniden yapılandırmanın bir parçası olarak işgücünün küçük bir bölümünü işten çıkardı.