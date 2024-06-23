Apple akıllı gözlük üzerinde çalışıyor! Ancak biraz beklemek gerekecek

Uzun zamandır konuşulan Apple'ın akıllı gözlüğü "Apple Glass"'ın düşünülenden daha uzun sürede piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

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Şirket, Apple Vision Pro ile artırılmış gerçeklik cihazları için ilk adımı attı. Ancak daha hafif ve teknolojik bir gözlük üretmek isteyen Apple, geliştirdiği yeni gözlük hakkında söylentiler çıkmaya devam ediyor.

Görünüşe göre, geliştirme aşamalarına tam gaz devam edilen Apple Glass'ın yakın bir zamanda piyasaya çıkması beklenmiyor. Bloomberg'in haberine göre, akıllı gözlüklerin gelişimi hala çok erken bir aşamada. Bunların, AR işlevleri sunan hafif gözlükler olması isteniyor.

TAHMİNLER TUTMADI

Bazı spekülasyonlar, Apple'ın akıllı gözlükleri birkaç yıl içinde piyasaya sürebileceğini, en erken lansman tarihinin ise 2026 veya 2027 olabileceğini öne sürüyordu. Mark Gurman, görüştüğü Apple çalışanlarının hiçbirinin gözlüklerin birkaç yıl içinde piyasaya sürülmeye hazır olduğuna inanmadığını belirtiyor.

Gurman, Vision Products Group'un binlerce çalışanı olması ve işe alımlara devam etmesi nedeniyle, Apple'ın AR gözlüklerinin uygulanabilirliğini kanıtlamak için birkaç yıl daha harcayacağını ekliyor.

HEM HAFİF HEM GÜÇLÜ

Apple, yeni gözlüklerinden minimum ağrılıkta olmasını ve göze hoş gelen bir tasarımda olmasını istiyor. Kullanıcılar bunları normal gözlük olarak da günlük hayatta kullanmasını isterken, görüş alanlarında artırılmış gerçeklik ile arayüzü ve bir çok özelliği görüntülemesini istiyor.

İlk söylentiler, iPhone'un ekran olarak takılıp kullanılabileceği bir gözlük çerçevesi olabileceğini öne sürüyordu. Daha sonraki söylentilerde ise daha gerçek gözlük çerçeveleri gibi çalışacağı belirtiliyordu.