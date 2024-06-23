Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Apple akıllı gözlük üzerinde çalışıyor! Ancak biraz beklemek gerekecek

Apple akıllı gözlük üzerinde çalışıyor! Ancak biraz beklemek gerekecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple akıllı gözlük üzerinde çalışıyor! Ancak biraz beklemek gerekecek

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzun zamandır konuşulan Apple'ın akıllı gözlüğü "Apple Glass"'ın düşünülenden daha uzun sürede piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Şirket, Apple Vision Pro ile artırılmış gerçeklik cihazları için ilk adımı attı. Ancak daha hafif ve teknolojik bir gözlük üretmek isteyen Apple, geliştirdiği yeni gözlük hakkında söylentiler çıkmaya devam ediyor. 

Görünüşe göre, geliştirme aşamalarına tam gaz devam edilen Apple Glass'ın yakın bir zamanda piyasaya çıkması beklenmiyor. Bloomberg'in haberine göre, akıllı gözlüklerin gelişimi hala çok erken bir aşamada. Bunların, AR işlevleri sunan hafif gözlükler olması isteniyor.

Apple akıllı gözlük üzerinde çalışıyor! Ancak biraz beklemek gerekecek - 1. Resim

TAHMİNLER TUTMADI

Bazı spekülasyonlar, Apple'ın akıllı gözlükleri birkaç yıl içinde piyasaya sürebileceğini, en erken lansman tarihinin ise 2026 veya 2027 olabileceğini öne sürüyordu. Mark Gurman, görüştüğü Apple çalışanlarının hiçbirinin gözlüklerin birkaç yıl içinde piyasaya sürülmeye hazır olduğuna inanmadığını belirtiyor.

Gurman, Vision Products Group'un binlerce çalışanı olması ve işe alımlara devam etmesi nedeniyle, Apple'ın AR gözlüklerinin uygulanabilirliğini kanıtlamak için birkaç yıl daha harcayacağını ekliyor.

HEM HAFİF HEM GÜÇLÜ

Apple, yeni gözlüklerinden minimum ağrılıkta olmasını ve göze hoş gelen bir tasarımda olmasını istiyor. Kullanıcılar bunları normal gözlük olarak da günlük hayatta kullanmasını isterken, görüş alanlarında artırılmış gerçeklik ile arayüzü ve bir çok özelliği görüntülemesini istiyor.

İlk söylentiler, iPhone'un ekran olarak takılıp kullanılabileceği bir gözlük çerçevesi olabileceğini öne sürüyordu. Daha sonraki söylentilerde ise daha gerçek gözlük çerçeveleri gibi çalışacağı belirtiliyordu.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Çanakkale'de dehşet anları! Gittiği evde cinnet getirdi, önüne geleni bıçakladı: Ölü ve yaralılar varİrlanda'da kadını darp eden adam serbest bırakıldı ülke ayağa kalktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Apple ve Meta'dan yapay zeka için işbirliği: Düşman kardeşler aynı safta mı? - TeknolojiApple ve Meta'dan beklenmedik işbirliği!Siber saldırı sonrasında BtcTurk'ten yeni açıklama geldi! - TeknolojiSiber saldırı sonrası BtcTurk'ten yeni açıklama!WhatsApp, kullanıcıların uzun süredir beklediği özelliği test ediyor! Uygulama üzerinden numara çevirmek mümkün... - TeknolojiWhatsApp yeni özelliğini test ediyor!Apple cihazlarınıza retro oyun keyfi geliyor: Antstream Arcade 27 Haziran'da iPhone ve iPad'lerde! - Teknoloji1300'den fazla oyun iPhone'a geliyor!Apple'ın iOS 18 kararlı beta sürümünü ne zaman yayınlayacağı belli oldu! - TeknolojiiOS 18'in ne zaman telefonlara geleceği belli oldu!ChatGPT bir ilki başardı! Yapay zeka ilk kez Turing testini geçti... - Teknolojiİnsan zekası ile eşdeğer olabilir mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...