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Haberler > Teknoloji > Apple ve Meta'dan yapay zeka için işbirliği: Düşman kardeşler aynı safta mı?

Apple ve Meta'dan yapay zeka için işbirliği: Düşman kardeşler aynı safta mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Apple ve Meta&#039;dan yapay zeka için işbirliği: Düşman kardeşler aynı safta mı?

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple ve Meta yıllardır, uygulama mağazası politikaları ve daha bir çok konuda karşı karşıya geliyor. Şirketlerin CEO'ları birbirleri hakkında sert açıklamalarda bulunsalar da yapay zeka alanında anlaşmaya vardıkları iddia ediliyor.

Apple ve Meta, Meta AI yapay zeka modelinin iOS 18 için duyurulan Apple Intelligence'a entegre edilmesini içeren bir ortaklık için görüşme halindeler. OpenAI ile yapılan ortaklığa benzer bir ortaklıkla telefonlara Meta AI'ın getirilmesi bekleniyor. 

Apple Intelligence ile birlikte çoğu yapay zeka özelliklerinin desteklenen cihaz içerisinde, cihazların desteklemediği özellikleri ise bulut modelleriyle çalıştıracak olsa da Apple, farklı yapay zeka uygulamalarının cihazlarına getirme konusunda istekli. 

Apple ve Meta'dan yapay zeka için işbirliği: Düşman kardeşler aynı safta mı? - 1. Resim

META AI BİR SONRAKİ YAPAY ZEKA OLABİLİR

Apple, ChatGPT'nin cihazlara gelecek tek model olmayacağını ve çeşitli modeller sunmayı planladığını açıklamıştı. Wall Street Journal'ın haberine göre, Meta AI da potansiyel ortaklar arasında yer alabilir. Apple'ın Google Gemini, Perplexity, Anthropic ve diğer şirketlerle de görüşmeler yaptığı biliniyor.

Apple Intelligence, bu yılın ilerleyen saatlerinde iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia güncellemelerinin bir parçası olarak kullanıma sunulacak. İlk olarak İngilizce olarak iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max telefonlarında daha sonra iPad ve Mac modelleri için kullanılabilir olacak. Ek diller ve bölgeler için destek zamanla kademeli olarak sunulması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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