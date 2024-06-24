Ucuz fiyatlı Apple Vision geliyor! Herkesin ulaşabileceği ucuz maliyetli gözlük geliştiriliyor...

Apple Vision Pro'nun satışlarından memnun olmayan şirket, herkesin ulaşabileceği daha ucuz bir versiyonu için çalışmalara başladı. Ancak Pro versiyonu kadar bağımsız bir cihaz olmayacak.

Apple, artırılmış gerçeklik sektörüne büyük bir giriş yaptı ve Apple Vision Pro'yu kullanıcılarına geçtiğimiz yıl sundu. Ancak rakiplerine kıyasla daha ağır ve daha pahalı olan cihaz kullanıcıların ilgisini pek çekmedi.

Bloomberg'in haberine göre, şirket cihazdaki işlemci gücünü düşürerek bağımsızlığını azaltacak. Mac ve iPhone'a bağlı bir şekilde çalışması beklenen yeni gözlük yeni bir tasarıma sahip olacak.

Bu yeni hamleyle birlikte hem yeni bir tasarımla hem de ağırlığı azaltılacak olan yeni cihaz maliyeti önemli ölçüde azaltacak. Kod adı N107 olan cihazın prototipleri halihazırda geliştiriliyor.

YENİ CİHAZIN ADI "APPLE VİSİON"

Apple Vision Pro'nun pahalı bir cihaz olmasının ana nedenlerinden biri EyeSight özelliği. Bu özellik kullanıcıların gözlerini odadaki insanlara gösteriyor. Yayınlanan yeni raporlara göre, cihazın içerisinde bulunan ekranın hem kalitesi hem de görüş alanı düşürülmesi bekleniyor.

Fiyat aralığının 1,500 ila 2,000 dolar arasında olması beklenen yeni cihaz 2025'in sonunda piyasaya çıkması bekleniyor.