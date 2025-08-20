Bursa'da kanlı şaman ayini! Evinde keçi ve horoz kesen şüpheli tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeni Mahalle'deki bir sitede yaşayan Ramazan K., evine getirdiği küçükbaş ve kanatlı hayvanları keserek, görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye yol açarken, Ramazan K. çektiği videoda şaman olduğunu ve şifa dağıttığını öne sürdü.

Şahsın evine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Ramazan K. gözaltına alınırken, evde başları kesik küçükbaş ve kanatlı hayvanlar bulundu. Şahıs, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Ramazan K., tutuklandı.

"ŞAMANIM, ŞİFA DAĞITIYORUM"

Ramazan K. çektiği videoda şaman olduğunu ve şifa dağıttığını öne sürmüştü. Aynı zamanda biyoenerji uzmanı da olduğunu ileri süren Ramazan K., şunları söylemişti:

"Dostlar merhaba, benim ismim Ramazan. Ben bir şamanım ve şifacıyım. Bu sayfanın amacı sizin isteklerinizi ve dileklerinizi ruhlara ritüel aracılığıyla iletip, bu istek ve dileklerinizi bu dünyada gerçekleştirmektir. Aynı zamanda şifacıyım, biyoenerji şifası yapıyorum. Ellerimle yapıyorum bu çalışmayı. Yakında ve uzaktan yapılabiliyor biyoenerji çalışması. Uzaktan yapılan çalışmalar yani seanslar, 20 dakika sürüyor. Kendi evinizde sırtüstü 20 dakika boyunca uzanıyorsunuz. Ben de buradan sizin şifanız için çalışma yapıyorum. Bu enerji seansı böyle yapılıyor, uzaktan yapılan çalışmalar. Yakında yapılan çalışmalar var. Bu çalışmalar da buraya geliyorsunuz, masaj masası var bende. Ona uzanıyorsunuz. Bu da yaklaşık 40 dakika ile 1 saat sürüyor, bu çalışma. Bu daha detaylı bir çalışma oluyor. Açıkçası daha iyi sonuçlar alıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Ritüelleri, şaman ritüelleri. Sizin bir isteğiniz var diyelim bana geliyorsunuz. Bana benim şöyle bir isteği var ya da bir dileğim var" dedi.