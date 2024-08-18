Bursa'da korku dolu anlar! Bomba gibi patladı, her yeri duman sardı

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Ağustos 2024 11:10 - Güncelleme: 18 Ağustos 2024 11:31 - Güncelleme:

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Bursa'da seyir halinde olan hafriyat kamyonunun lastiği bomba gibi patladı. Olayda şans eseri yaralanan dahi olmazken korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.