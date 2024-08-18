Bursa'da korku dolu anlar! Bomba gibi patladı, her yeri duman sardı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bursa'da seyir halinde olan hafriyat kamyonunun lastiği bomba gibi patladı. Olayda şans eseri yaralanan dahi olmazken korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Seyir halinde olan hafriyat kamyonunun lastiği bomba gibi patladı.
Facianın eşiğinden dönülen anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı