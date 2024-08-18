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Bursa'da korku dolu anlar! Bomba gibi patladı, her yeri duman sardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da seyir halinde olan hafriyat kamyonunun lastiği bomba gibi patladı. Olayda şans eseri yaralanan dahi olmazken korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Bursa'da korku dolu anlar! Bomba gibi patladı, her yeri duman sardı - 1. Resim

Seyir halinde olan hafriyat kamyonunun lastiği bomba gibi patladı.

Facianın eşiğinden dönülen anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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