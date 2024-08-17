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Mardin'de sıcak saatler! Doğalgaz boru hattında bomba bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mardin&#039;de sıcak saatler! Doğalgaz boru hattında bomba bulundu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, belediye ekipleri doğalgaz boru hattı döşerken bomba düzeneği buldu. Vatandaşlar büyük panik yaşarken adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay Nusaybin ilçesine bağlı Çağçağ Caddesi'nde yaşandı. Belediye ekipleri doğalgaz hattı için kazı yaparken el yapımı olduğu değerlendirilen bomba düzeneği buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

Mardin'de sıcak saatler! Doğalgaz boru hattında bomba bulundu - 1. Resim

BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Olay yerine bomba imha ekiplerinin geleceği belirtilirken polis çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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