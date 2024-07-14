Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kanlı eylemlerin talimatını veren PKK'nın sözde Hakurk bölge komutanı Taner Öğmen Mardin'de öldürüldü

Kanlı eylemlerin talimatını veren PKK'nın sözde Hakurk bölge komutanı Taner Öğmen Mardin'de öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kanlı eylemlerin talimatını veren PKK&#039;nın sözde Hakurk bölge komutanı Taner Öğmen Mardin&#039;de öldürüldü
Pkk, Mardin, Terörist, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

JÖH, PÖH ve JÖAK'ın da katıldığı Bozdoğan-50 operasyonu Mardin'de düzenlendi. Öldürülen iki teröristten birinin kırmızı kategoride aranan Herekol kod adlı Taner Öğmen olduğu ortaya çıktı. Hakurk'ta sözde bölge komutanı olarak geçen PKK'lı Taner Öğmen'in birçok kanlı eylem için talimat verdiği öğrenildi.

Terör örgütü PKK'ya karşı Mardin'de düzenlenen Bozdoğan-50 operasyonu hakkında açıklama yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ve emniyet ekipleri tarafından 2 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

PKK'LI TERÖRİST TANER ÖĞMEN ÖLDÜRÜLDÜ

J-SİHA ve EGM PİHA desteğinde Mardin ili Dargeçit ilçesi kırsalında Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımıyla icra edilen “BOZDOĞAN-50 operasyonunda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucunda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden birinin “Ağustos 2024 İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesine” KIRMIZI kategori olarak girme kararı alınan Herekol kod adlı Taner Öğmen olduğu tespit edildi. 

Kanlı eylemlerin talimatını veren PKK'nın sözde Hakurk bölge komutanı Taner Öğmen Mardin'de öldürüldü - 1. Resim

ELİ KANLI TERÖRİST BİRÇOK EYLEM İÇİN TALİMAT VERMİŞ

Herekol (K) adlı Taner Öğmen adlı teröristin; 2009 yılında Metina alanından terör örgütüne katıldığı, Irak’ın Kuzeyi sözde Hakurk alanında bölge komutanı olarak faaliyet gösterdiği ve bu dönemde TSK unsurlarına yönelik birçok eylemin talimatını verdiği ve eylemlere katıldığı bir dönem sözde Botan bölgesinde de faaliyet gösterdiği, 2016 yılında Diyarbakır ilinde YPS faaliyetlerinde bulunduğu ve şehir eylemlerinde yer aldığı belirtildi.

Kanlı eylemlerin talimatını veren PKK'nın sözde Hakurk bölge komutanı Taner Öğmen Mardin'de öldürüldü - 2. Resim

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "2016-2018 yılları arasında Suriye Ayn El Arab bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, Hatay ve Kilis sınır hattında bulunan sınır birliklerine yönelik eylemlerin talimatlarını verdiği, 2018 yılında Irak Kuzeyi sözde Hakurk bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, 2020 yılında Irak Kuzeyi sözde Ş.Rojat bölgesinde cephe komutanlığı yaptığı tespit edildi." ifadelerine yer verdi.

Kanlı eylemlerin talimatını veren PKK'nın sözde Hakurk bölge komutanı Taner Öğmen Mardin'de öldürüldü - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Barış Manço'nun oğlu yıllar sonra gerçeği açıkladı! Hepimiz Barış Manço olarak tanımıştık ama...Suudi Arabistan’a COBRA II 4x4 tekerlekli zırhlı araç ihracatı! Türk Savunma Sanayisi'nden yeni adım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gelin ve damadın en mutlu günü kabusu oldu! Dehşet anları kameraya yansıdı - GündemGelin ve damadın en mutlu günü kabusu oldu! Dehşet anları kameraya yansıdıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yapılan suikast girişimi hakkında ilk açıklama: Dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız - Gündem"Dost ve müttefik ABD halkının yanında olacağız"Hatay'da deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu - GündemHatay'da deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurduKağıthane'de film gibi olay! Eski sevgilinin kurduğu pusu kan dondurdu - Gündemİstanbul'da korkunç olay!İzmir Alsancak'ta elektrik akımına kapılarak ölen Özge Ceren Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı - GündemSon görüntüleri ortaya çıktıTrump'a saldıran Matthew Crooks'un suikast girişiminin görüntüleri ortaya çıktı - GündemTrump'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...