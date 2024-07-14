Kanlı eylemlerin talimatını veren PKK'nın sözde Hakurk bölge komutanı Taner Öğmen Mardin'de öldürüldü

JÖH, PÖH ve JÖAK'ın da katıldığı Bozdoğan-50 operasyonu Mardin'de düzenlendi. Öldürülen iki teröristten birinin kırmızı kategoride aranan Herekol kod adlı Taner Öğmen olduğu ortaya çıktı. Hakurk'ta sözde bölge komutanı olarak geçen PKK'lı Taner Öğmen'in birçok kanlı eylem için talimat verdiği öğrenildi.

Terör örgütü PKK'ya karşı Mardin'de düzenlenen Bozdoğan-50 operasyonu hakkında açıklama yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ve emniyet ekipleri tarafından 2 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

PKK'LI TERÖRİST TANER ÖĞMEN ÖLDÜRÜLDÜ

J-SİHA ve EGM PİHA desteğinde Mardin ili Dargeçit ilçesi kırsalında Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımıyla icra edilen “BOZDOĞAN-50 operasyonunda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucunda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden birinin “Ağustos 2024 İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesine” KIRMIZI kategori olarak girme kararı alınan Herekol kod adlı Taner Öğmen olduğu tespit edildi.

ELİ KANLI TERÖRİST BİRÇOK EYLEM İÇİN TALİMAT VERMİŞ

Herekol (K) adlı Taner Öğmen adlı teröristin; 2009 yılında Metina alanından terör örgütüne katıldığı, Irak’ın Kuzeyi sözde Hakurk alanında bölge komutanı olarak faaliyet gösterdiği ve bu dönemde TSK unsurlarına yönelik birçok eylemin talimatını verdiği ve eylemlere katıldığı bir dönem sözde Botan bölgesinde de faaliyet gösterdiği, 2016 yılında Diyarbakır ilinde YPS faaliyetlerinde bulunduğu ve şehir eylemlerinde yer aldığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada, "2016-2018 yılları arasında Suriye Ayn El Arab bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, Hatay ve Kilis sınır hattında bulunan sınır birliklerine yönelik eylemlerin talimatlarını verdiği, 2018 yılında Irak Kuzeyi sözde Hakurk bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, 2020 yılında Irak Kuzeyi sözde Ş.Rojat bölgesinde cephe komutanlığı yaptığı tespit edildi." ifadelerine yer verdi.