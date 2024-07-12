PKK’nın sonu göründü! MSB: Terör örgütü yakıp yıkıyor, suçu bize atıyor

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’nin kuzeyinde devam eden operasyonlarda sona gelindiğini ifade ederek terör örgütü tarafından kullanılan drone’ların toplama olduğunu açıkladı.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - Kaynaklar, terör örgütü PKK’nın Suriye’nin kuzeyinden temizlenmesine yönelik yürütülen alışılagelmedik ve sürekli operasyonlar hakkında bilgi verdi.

DESTEK ARIYORLAR

Operasyonların belli bir gizlilik içerisinde ve planlandığı gibi devam ettiğini kaydeden kaynaklar “Artık operasyonların sonuna geldik, terör örgütü PKK da sonunun geldiğini görüyor. Bu nedenle de aldığı desteği artırmak ve dünya kamuoyunda kendine yer bulabilmek için yoğun bir şekilde dezenformasyon yapıyor. Ormanları yakıp, köylerdeki yerleşim yerlerine zarar vererek suçu Türk Silahlı Kuvvetlerine atıyor” dedi.

SAHTE DRONE’LAR

Son bir haftada 28 teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirten kaynaklar, terör örgütünün son dönemde drone kullanmaya başladığının hatırlatılması üzerine ise “Söz konusu drone’lar kendilerinin tedarik ettikleri malzemelerden toplanarak yapılmış drone’lardır. Bunların belli bir ülkeye ait olduğu doğru değil. Savunma sanayii sektörü Türkiye’nin kendi coğrafyasına uygun ürünler üretiyor. Bu sebeple şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı ve karşılaşılan bütün drone’lar havada imha edildi” ifadelerini kullandı.



