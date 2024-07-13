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Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonda 11 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

"TÜM GÜCÜMÜZLE MÜCADELEYE DEVAM"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatan için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürecek."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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