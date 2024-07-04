Bursa'da sel felaketi sır perdesini araladı! Sularının yükselttiği dereden ceset çıktı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bursa'da saatlerdir yaşanan sel felaketi, çarpıcı bir dehşeti gün yüzüne çıkardı. Osmangazi ilçesinde yağmur sularının yükselttiği bir derede erkek cesedi bulundu. Ekipler cesedi çıkarmak için derhal çalışma başlattı.
Bursa'da yaşanan sel felaketi sırasında suların yükseltti dereden çıkan erkek cesedi duyanları şaşkına çevirdi.
Şehirde sağanak yağış sebebiyle birçok evi su basarken, taşan dereler sokaklarda park halinde bulunan araçları önüne kattı.
Uludağ'ın eteklerindeki Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde bulunan Karınca Deresi'nden kopan taş parçaları sokağı yürünmez hale getirdi.
Fakat Orhangazi ilçesinde bulunan o ceset, bir anda gözleri cinayet şüphesine çevirdi.
SULAR YÜKSELDİ, DEREDEN CESET ÇIKTI
Osmangazi ilçesinden geçen Nilüfer deresinin suları yükseldi. Dereden taşan sulara dayanamayan otomobiller üst üste geldi.
Yükselen sularda kimliği belirsiz bir erkek cesedini gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.
Bir süre suda sürüklenen ceset, kıyıya vurdu. Ekipler cesedi sudan çıkarmak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı