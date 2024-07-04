Bursa'da sel felaketi sır perdesini araladı! Sularının yükselttiği dereden ceset çıktı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 4 Temmuz 2024 19:29 - Güncelleme: 4 Temmuz 2024 20:23 - Güncelleme:

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Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da saatlerdir yaşanan sel felaketi, çarpıcı bir dehşeti gün yüzüne çıkardı. Osmangazi ilçesinde yağmur sularının yükselttiği bir derede erkek cesedi bulundu. Ekipler cesedi çıkarmak için derhal çalışma başlattı.