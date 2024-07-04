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Sağanak göz açtırmıyor! Metroyu su bastı, seferler durduruldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki Odunluk Metro İstasyonu’nu su bastı. Metro seferleri durdurulurken kentten gelen görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi.

Bursa şehir merkezinde kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çareyi korunaklı alanlara sığınmakta buldu.

Sağanak göz açtırmıyor! Metroyu su bastı, seferler durduruldu - 1. Resim

TRAFİK OLUŞTU

Bazı vatandaşlar ise yağmura aldırış etmeden yürümeye devam etti. Araçlar, sağanak yağmur sebebiyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Sağanak göz açtırmıyor! Metroyu su bastı, seferler durduruldu - 2. Resim

Nilüfer ilçesindeki Odunluk Metro İstasyonu’nu ise su bastı. Metro göle dönerken istasyon kameralar tarafından görüntülendi.

Sağanak göz açtırmıyor! Metroyu su bastı, seferler durduruldu - 3. Resim

ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Nilüfer Çayı'nın debisi de yağış dolayısıyla yükseldi, çevresinde park halinde bulunan bir araç su altında kaldı. Osmangazi ilçesi Teferrüç Mahallesi 2. Aydın Caddesi'nde dere taşması sonucu yığılan molozlarla çok sayıda araç sürüklendi. Sahipleri kendi imkanlarıyla araçlarını kurtarmaya çalışırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Araç içinde mahsur kalanlar çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Bölgedeki bir kişinin, aracı sürüklenmesin diye iple bağladığı görüldü.

Sağanak göz açtırmıyor! Metroyu su bastı, seferler durduruldu - 4. Resim

TAŞAN DERE ARAÇLARI ÖNÜNE KATTI

Bursa'da sağanak yağış sebebiyle birçok evi su basarken, taşan dereler sokaklarda park halinde bulunan araçları önüne kattı. Uludağ'ın eteklerindeki Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesinde bulunan Karınca deresinden kopan taş parçaları sokağı yürünmez hale getirdi. Dereden taşan sulara dayanamayan otomobiller üst üste geldi. Kullanılmaz hale gelen otomobillerini gören vatandaşlar, yaşananları hayretler içerisinde izledi.

Sağanak göz açtırmıyor! Metroyu su bastı, seferler durduruldu - 5. Resim

Bursa'nın çeşitli bölgelerinde yaşanan taşma ve su basma olayları için belediye ve itfaiye ekipleri hummalı bir çalışma başlattı.
Öte yandan o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. İçi yolcu dolu bir belediye otobüsü ise sel sularından uzaklaşarak son anda kurtulmayı başardı.

ORHAN ŞEN KENT KENT UYARDI

Orhan Şen de vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Bugün perşembe Akşam saatlerinde İstanbul Anadolu Yakası'nın doğusu, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik ile Kütahya kuvvetli yağış. Yarın Cuma öğle saatlerinden itibaren Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya kuvvetli yağış." dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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