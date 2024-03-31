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Bursa'da silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bursa&#039;da silahlı saldırı, ölü ve yaralılar var

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'da silahlı iki şahıs akrabasına kurşun yağdırdı. Feci olayda kurşunların hedefi olan 50 yaşındaki Yusuf Y. hayatını kaybederken biri çocuk iki kişi de yaralandı. Polis kaçan zanlıların peşinde...

Feci olay Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Taşpınar Mahallesi'nde yaşandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Ercan Y. (36) ile Murat Y. (34) akrabaları Yusuf Y'ye (50) silahla ateş ederek kaçtı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Olayda Yusuf Y. ile Simge Gül E. (24) ve G.A.B. (3) yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar sağlıkçılar tarafından ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kurşunların hedefi olan ve ağır yaralanan Yusuf Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

ZANLILAR KAYIPLARA KARIŞTI

Olayın ardından kaçan zanlılar ise kayıplara karıştı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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