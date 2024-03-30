İftar vakti silahlar çekildi, arazi kavgası yine kanlı bitti

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Mart 2024 22:16 - Güncelleme: 30 Mart 2024 22:22 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da, akraba olan iki aile arasında iftar vaktinde çıkan kavgada silahlar çekildi. Yaralanan 5 kişiden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.