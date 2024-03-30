İftar vakti silahlar çekildi, arazi kavgası yine kanlı bitti
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da, akraba olan iki aile arasında iftar vaktinde çıkan kavgada silahlar çekildi. Yaralanan 5 kişiden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde edinilen bilgiye göre, iftar vaktinde akraba olan aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı.
Olayda Ramazan Ö., Sıddık Ö., Mert Ö. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Lice Devlet Hastanesi ve kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Ramazan Ö., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer 4 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı