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Haberler > Gündem > Diyarbakır'da çevre faciası: Ham petrol Dicle Nehri’ne karışabilir

Diyarbakır'da çevre faciası: Ham petrol Dicle Nehri’ne karışabilir

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin ardından Diyarbakır'da da bir çevre faciası meydana geldi. Petrol arama çalışması yapılan alandaki hattan sızan ham petrol, Başlar Barajı'ndan çıkan sulama kanallarına karıştı. Petrolün Dicle Nehri’ne ve çevreye yayılmaması için set oluşturuldu.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı kırsal İncekavak Mahallesi’nde bulunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait sahadan uzanan petrol boru hattı, yol yapım çalışması esnasında patladı.

Çevreye yayılan ham petrol, Başlar Barajı’ndan çıkan sulama kanalına karıştı. Çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Diyarbakır'da çevre faciası: Ham petrol Dicle Nehri’ne karışabilir - 1. Resim

DİCLE NEHRİ'NE KARIŞABİLİR

TPAO’ya bağlı ekipler olay yerine giderek, onarım ve temizleme çalışmaları başlattı. Petrolün Dicle Nehri’ne ve çevreye yayılmaması için set oluşturuldu. 

Ekiplerin bölgedeki temizlik çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'da çevre faciası: Ham petrol Dicle Nehri’ne karışabilir - 2. Resim

KOCAELİ'DE NE OLMUŞTU?

Kocaeli'de iki gün önce yapılan yol çalışması neticesinde delinen Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) petrol boru hattından gelen akaryakıt, Sakarya ve Kocaeli'de milyonların içme suyu olarak kullandığı Sapanca Gölü'ne sızmıştı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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