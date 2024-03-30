Diyarbakır'da çevre faciası: Ham petrol Dicle Nehri’ne karışabilir

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Mart 2024 21:48 - Güncelleme: 30 Mart 2024 22:52 - Güncelleme:

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Kocaeli'nin ardından Diyarbakır'da da bir çevre faciası meydana geldi. Petrol arama çalışması yapılan alandaki hattan sızan ham petrol, Başlar Barajı'ndan çıkan sulama kanallarına karıştı. Petrolün Dicle Nehri’ne ve çevreye yayılmaması için set oluşturuldu.